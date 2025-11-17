Milli Teknoloji Uzmanlık Programları Başladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, üniversite öğrencilerini yapay zeka, otonom sürüş teknolojileri ve çip tasarımı gibi konularda uzmanlık eğitimlerine davet etti. Son başvuru tarihi 2 Aralık 2025.
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Akademisi tarafından yürütülen Milli Teknoloji Uzmanlık Programları'nın başladığını duyurarak, gençlere başvuru çağrısında bulundu.
Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversite öğrencileri için Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde; yapay zeka, otonom sürüş teknolojileri, çip tasarımı konularında uzmanlık eğitimleri veriyor, staj ve mentorluk desteğiyle gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri ve akademisyenlerin katkılarıyla düzenlenen uzmanlık programlarına gençlerimizi davet ediyorum" dedi. Son başvuru tarihi 2 Aralık 2025 olan program hakkında detaylı bilgiye, milliteknolojiakademisi.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
