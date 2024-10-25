Üye Girişi
Haberler

Milli Sporcular Denetimli Serbestlik Yükümlüleriyle Buluştu

Milli Sporcular Denetimli Serbestlik Yükümlüleriyle Buluştu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da düzenlenen etkinlikte milli sporcular, denetimli serbestlik yükümlüleriyle sporun önemi, zorluklar ve başarılar üzerine deneyimlerini paylaştı. 'Nesilden Nesile Projesi' çerçevesinde topluma entegrasyona katkı sağlanması hedefleniyor.

Milli sporcular, Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleriyle bir araya geldi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Nesilden Nesile Projesi" kapsamında, Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapılan etkinlikte milli sporcular, denetim ve takibi yapılan yükümlülerle tecrübelerini paylaştı.

Etkinlikte, İl Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Uzmanı İsmet Alagöz, milli sporcu ve judo antrenörü Hakan Taştan, milli sporcu ve Judo Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Üstündağ ile profesyonel futbolcu ve futbol antrenörü Remzi Karahan, sporun insan hayatındaki önemini, yaşadıkları zorlukları ve mücadeleleri ile elde ettikleri başarıları anlattı.

Yükümlülerin toplumla bütünleşmelerine katkı sağlamanın hedeflendiği bildirilen açıklamada, "Denetimli serbestlik yükümlülerinin olumlu sosyal davranış geliştirmeleri için örnek rol-model oluşturmak, kendilerinin veya aile bireylerinin ilgi alanını güçlendirerek kişisel ve sportif gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlandı." ifadelerine yer verildi.

Programa Denetimli Serbestlik Müdürü Nedim Kılıç da katıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel

Güncel Yaşam Spor

CHP'de içerisinde gündem olan sözler! İmamoğlu, hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

Hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız

"Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez"

 Okan Buruk apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata alındı
Teröristleri son gören esnaf konuştu! 2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatayspor- Kayserispor maçı ne zaman? Hatayspor- Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kısmetse Olur Aybüke kimdir? Kısmetse Olur Aybüke Çangal kaç yaşında ve nereli? Göztepe- Trabzonspor maçı şifresiz mi? Göztepe- Trabzonspor maçı canlı izleme linki! (Süper Lig) Kısmetse Olur Aybüke evleniyor mu, kiminle evleniyor? Kısmetse Olur Aybüke'nin sevgilisi kim? Adana Demirspor Sivasspor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 25 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak? GS Avrupa'da ne kadar kazandı? Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak? Türkiye-Ukrayna Kadın Milli futbol maçı ne zaman? Türkiye- Ukrayna maçı canlı izleme linki var mı? (TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.