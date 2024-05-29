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Milli Sporcu Turgut Aslan Yaraman Söyleşi Programına Katıldı

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Portekiz'de düzenlenen Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Turgut Aslan Yaraman için Giresun Belediyesi Halk Akademisi tarafından söyleşi programı düzenlendi. Yaraman, başarılarıyla Giresun ve Türkiye'yi temsil etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, söyleşi programına katıldı.

Portekiz'de düzenlenen Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yaraman için Giresun Belediyesi Halk Akademisince söyleşi programı organize edildi.

Yaraman, Giresun'un ve Türkiye'nin ismini dünyaya duyurmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Yüzme Federasyonu Para Yüzme Branşı Milli Takım Antrenörü Ali Şahin ise Yaraman'ın başarılarının devamının geleceğine inançlarının tam olduğunu vurguladı.

Söyleşi programında Yaraman'la ilgili TRT tarafından hazırlanan belgesel katılımcılara izlettirildi.

Programa Giresun Belediye Başkan Vekili Taner Yazıcı, Belediye Başkan Yardımcıları Fazıl Hıdımoğlu ve Özer Pazarlı ile Türkiye Yüzme Federasyonu Giresun İl Temsilcisi Heves Bozbağ katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Giresun Belediyesi Turgut Aslan Portekiz Türkiye Giresun Belgesel Spor Güncel Haberler

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