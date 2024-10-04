Milli Sporcu Nurselen Yalgettekin, U-22 Avrupa Boks Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan milli sporcu Nurselen Yalgettekin, U-22 Avrupa Boks Şampiyonasına hazırlanıyor.

Ankara'da mili takım kampında hazırlıklarına devam eden Yalgettekin, Bulgaristan'da düzenlenecek şampiyonada Avrupa şampiyonu olarak altın madalyayı almak istediğini söyledi.

Hedefine ulaşmak için gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Yalgettekin, "Avrupa şampiyonu olup hem altın madalya kazanmak hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip Türk bayrağını göndere çekeceğim." dedi.