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Milli Sporcu Nurselen Yalgettekin, U-22 Avrupa Boks Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Milli Sporcu Nurselen Yalgettekin, U-22 Avrupa Boks Şampiyonası'na Hazırlanıyor
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Cizreli boksör Nurselen Yalgettekin, Ankara'da milli takım kampında U-22 Avrupa Boks Şampiyonası için hazırlık yapıyor. Hedefi, Bulgaristan'da altın madalya kazanarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan milli sporcu Nurselen Yalgettekin, U-22 Avrupa Boks Şampiyonasına hazırlanıyor.

Ankara'da mili takım kampında hazırlıklarına devam eden Yalgettekin, Bulgaristan'da düzenlenecek şampiyonada Avrupa şampiyonu olarak altın madalyayı almak istediğini söyledi.

Hedefine ulaşmak için gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Yalgettekin, "Avrupa şampiyonu olup hem altın madalya kazanmak hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip Türk bayrağını göndere çekeceğim." dedi.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel

Bulgaristan Milli Takım Türkiye Ankara Güncel Cizre Yaşam Spor

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