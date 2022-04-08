'Milli Şehit' Kaymakam Kemal Bey Boğazlıyan'da anıldı

BOĞAZLIYAN, YOZGAT (AA) - "Milli Şehit" Kaymakam Mehmet Kemal Bey, ölümünün 103. yılında Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde anıldı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 14 Ekim 1922'de "Milli Şehit" ilan edilen Kaymakam Mehmet Kemal Bey için görev yaptığı Boğazlıyan Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi.

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın'ın Milli Şehit Mehmet Kemal Bey Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kemal Bey anısına fidan dikildi.

Daha sonra Belediye Kültür Merkezi'nde devam eden programda, sinevizyon gösterisi eşliğinde Kemal Bey'in hayatı anlatıldı, öğrenciler "Milli Şehit" isimli drama sahneledi, şiir okudu.

Programa, Yozgat Valisi Ziya Polat, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cihat Ateş, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Kemal Bey'in idam edilişi

Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey, 5 Şubat 1919 tarihinde yargılanmaya başlandığı İstanbul Örfi İdare Divanı Harbi'nde, Yozgat ve Boğazlıyan Ermenilerinin tehciri sırasında suistimal ve öldürme olaylarında gevşeklik gösterdiği gerekçesiyle 8 Nisan 1919'da idama mahkum edilmişti. İdam kararını veren mahkeme heyetinin yarısı, azınlıklardan oluşuyordu. 10 Nisan 1919 günü Beyazıt Meydanı'nda idam sehpasına çıkartılan Kemal Bey, şunları söylemişti:

"Vatandaşlarım sizlere yemin ederim ki ben masumum. Son sözüm bugün de budur, yarın da budur. Ecnebi devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Eğer adalet buna diyorlarsa, kahrolsun adalet. Asil Türk Milleti'ne çocuklarımı emanet ediyorum. Borcum var, servetim yok. Üç çocuğumu millet uğruna yetim bırakıyorum. Yaşasın millet."

Kemal Bey, Bakanlar Kurulu kararıyla 14 Ekim 1922 tarihinde "Milli Şehit" ilan edilmişti.