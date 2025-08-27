Milli Savunma ve Kültür Bakanları Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı."