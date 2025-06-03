Milli Savunma Üniversitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Milli Savunma Üniversitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
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Milli Savunma Üniversitesi'nden lisansüstü eğitime tefrik edilen subayların öğrenim süresine ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle, bu subayların öğrenim süresi, Bakanlığın uygun görmediği haller dışında, programın azami süresini geçemeyecek.

"Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğine göre, Milli Savunma Bakanlığınca lisansüstü eğitime tefrik edilen subayların öğrenim süresi, Bakanlığın uygun gördüğü haller haricinde tefrik edildiği programın azami süresini geçemeyecek.

İlgili düzenleme, daha önce "Kuvvet Komutanlıklarınca yüksek lisansa tefrik edilen subayların öğrenim süresi hiçbir koşulda üç yılı (altı yarıyıl) geçemez." şeklinde uygulanıyordu.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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