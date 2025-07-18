MSÜ Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 14'üncü Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile Kuvvet Harp Enstitüleri 7'inci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Üniversitenin Yeni Levent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da büyük bir ihanet şebekesinin hain darbe teşebbüsüyle karşılaştığını belirtti.

İhanet şebekesi FETÖ'nün kırk yıllık planının, Türk milletinin insanlık tarihine geçecek kahramanlığı sayesinde bir gecede çökertildiğini belirten Afyoncu, 15 Temmuz şehitlerini ve geçtiğimiz günlerde şehit olan 12 kahramanı rahmetle, gazileri minnetle andığını söyledi.

Afyoncu, FETÖ'nün bütün askeri eğitim kurumları ele geçirdiğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 26 bin kişi atıldı. 15 Temmuz olduğunda da yapılan analizle, askeri eğitim kurumlarının tamamının ellerine geçtiği anlaşıldığı için 16 bin civarındaki askeri öğrencinin, öğrenciliğine son verildi. Bu şartlar altında Milli Savunma Üniversitesi kuruldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle bütün zorlukları aştıklarını kaydeden Afyoncu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de her türlü desteği üniversitelerine verdiğini anlattı.

Afyoncu, bütün askeri eğitim kurumlarını tek çatı altında toplayan Milli Savunma Üniversitesi rektörlüğüne atandığı 4 Ekim 2016'da dost ve kardeş ülkelerden gelen askeri öğrencilerle 31 Ekim'de, üniversitelerin ara sınıflarından aldıkları öğrencilerle de 12 Şubat 2017'de harp okulu eğitimine başladıklarını ifade etti.

"Bugüne kadar üç kuvvetimize 800 kurmay subay mezun ettik"

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nde eksilen subay, astsubay ihtiyacını hızla karşılamak için Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarımızla koordinasyonla hareket ettik. Kaybedecek zamanımız yoktu. Hiç zaman kaybetmeden ve samimiyetle hareket ettik. Bugüne kadar 53 bin 780 subay, astsubay, kurmay subay, doktor ve acil tıp teknisyeni mezun ettik. Şu anda Kara Kuvvetlerimizin subaylarının yüzde 77'si, Deniz Kuvvetlerimizin subaylarının yüzde 44'ü, Hava Kuvvetleri subaylarımızın yüzde 31'i Milli Savunma Üniversitesi mezunudur. Yine Kara Kuvvetlerimizin astsubay mevcudunun yüzde 58'i, Deniz Kuvvetlerimizin astsubaylarının yüzde 32'si, Hava Kuvvetleri'mizin astsubaylarının yüzde 31'ini de Milli Savunma Üniversitesi yetiştirdi. FETÖ'nün tamamen tahrip ettiği kurmaylık sistemini yeni baştan kurduk. Bugüne kadar üç kuvvetimize 800 kurmay subay mezun ettik."

Afyoncu, bununla birlikte eğitim ortamını daha iyi hale getirmek için 2016 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle yapılan fiziki çalışmaları anlattı.

MSÜ'nün bütün yerleşkelerinde, öğrenci ve personellerin dini vecibelerini yerine getirebilmesi için ibadethaneler inşa etmeye başladığını kaydeden Afyoncu, "Biraz önce zat-ı alinizin açtığı 6 camimizle birlikte 9 farklı yerleşkede camilerimizin inşaatı tamamlandı. Heybeliada'daki Tarihi Bahriye Mektebi Cami'nin inşası ise önümüzdeki yıl tamamlanacak. Her biri inci mertebesindeki bu ibadethanelerin askeri öğrencilerimizin maneviyatını yükselteceği konusunda şüphe yoktur." diye konuştu.

Afyoncu, Milli Savunma Üniversitesinde akademik öğretim ve askeri eğitim alan öğrencileri, ecdadının bağlı olduğu milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetiştirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.