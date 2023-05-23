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Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri uzatıldı

Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri uzatıldı

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemleri 29 Mayıs saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemleri 29 Mayıs saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 29 Mayıs saat 23.59'a kadar sürecek.

Adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

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