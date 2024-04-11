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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK/KCK üyesi 9 kişiyi yakaladı

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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Edirne PKK Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

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