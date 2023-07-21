Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 FETÖ üyesini yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ terör örgütü üyesi 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da sürdüğü vurgulandı. Paylaşımda, "Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA