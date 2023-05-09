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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasını da içeren çok taraflı görüşmelerin 10-11 Mayıs'ta...

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasını da içeren çok taraflı görüşmelerin 10-11 Mayıs'ta...

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasını da içeren çok taraflı görüşmelerin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasını da içeren çok taraflı görüşmelerin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını bildirdi

Kaynak: AA / Sarp Özer - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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