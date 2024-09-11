Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gelibolu ve TCG Bafra'nın Fransa Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimleri gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gelibolu fırkateyni ile TCG Bafra karakol gemisinin, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait FS Languedoc fırkateyni ile Akdeniz'de geçiş eğitimleri gerçekleştirdiğini bildirdi. Eğitimlere dair fotoğraflar da açıklamada yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gelibolu fırkateyni ile TCG Bafra karakol gemisinin, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait FS Languedoc fırkateyni ile Akdeniz'de geçiş eğitimleri gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, eğitimlere dair fotoğraflara da yer verildi.