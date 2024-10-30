Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu'da Amfibi Akın Eğitimi Gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu'da konuşlu Tabur Çıkarma Kuvveti'nin NEPTUNE STRIKE 24.2 faaliyetleri çerçevesinde Arnavutluk'un Sazan Adası'nda 'Amfibi Akın' eğitimi yaptığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu'da konuşlu Tabur Çıkarma Kuvveti'nin NEPTUNE STRIKE 24.2 faaliyetleri kapsamında "Amfibi Akın" eğitimi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Arnavutluk'un Sazan Adası'nda gerçekleştirilen faaliyet kapsamında icra edilen eğitime ilişkin fotoğraflara da yer verildi.