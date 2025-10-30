Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye Ordusunun Bir Kısım Birlikleri TSK'ye Ait Kışla ve Eğitim Alanlarından Faydalanarak Ülkemizde Askeri Eğitimler İcra Etmeye...

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. 13 Ağustos 2025 tarihinde 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Suriye ordusunun kapasite geliştirme ihtiyacını karşılamak amacıyla, Suriye ordusunun bir kısım birlikleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kışla ve eğitim alanlarından faydalanarak ülkemizde askeri eğitimler icra etmeye başlamıştır" açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine ilişkin son bir haftalık verileri paylaştı. Aktürk, bu süreçte 7 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirtti. Sınır hattında ve ötesinde yürütülen arama-tarama ile imha çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Aktürk, Tel Rıfat ve Menbic'de imha edilen 6 kilometrelik tünelle birlikte Suriye harekat alanlarında toplam 708 kilometre uzunluğunda tünelin imha edildiğini açıkladı.

"Sınırlarımızda son bir haftada 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 181 kişi yakalandı"

Aktürk, hudutlarda alınan etkin güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 181 kişinin yasa dışı geçiş girişiminde yakalandığını, 881 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini açıkladı. Bu verilerle birlikte, 1 Ocak'tan bu yana yakalanan kişi sayısının 8 bin 205'e, geçişi engellenenlerin sayısının ise 55 bin 600'e ulaştığını belirtti. Hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Aktürk, Van hudut hattında 123 kilogram uyuşturucu madde ve Hakkari hudut hattında 36 kilogram sarma altın ele geçirildiğini de bildirdi.

Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi'nin Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarında, dost ve müttefik ülkelerden gelen öğrencilerin askeri kabiliyetlerini geliştirdiğini ve bölgesel güvenlik ile istikrara katkı sağladığını açıkladı. Aktürk, şu anda 29 ülkeden 696 harp okulu ve 241 astsubay meslek yüksekokulu öğrencisinin eğitim gördüğünü bildirdi. Aktürk, "Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak sürdürülen yakın iş birliği çerçevesinde imzalanan 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında 49 Suriyeli öğrencinin (10 Kara, 18 Deniz, 21 Hava) Harp Okullarımızda yarın (31 Ekim) eğitime başlaması planlanmaktadır" bilgisini paylaştı.

"Modernize edilen M60T tankları envantere alındı"

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Aktürk, modernize edilen M60T tanklarının muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin çeşitli çap ve miktarda silah ve mühimmat teslimatlarını tamamladığını söyledi. Ayrıca, Bakanlığa bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen Pakistan MİLGEM Projesi'nin ikinci gemisi KHAIBAR'ın atış testlerinin 23 Ekim'de başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini ve Türkiye'nin caydırıcı gücü olarak bağımsızlık, vatanın bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğin güvencesi olmaya devam edeceğini bildirdi.

Eurofighter tedariği

Milli Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamalar şu şekilde:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır. Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini'dir. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman'dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir.

Suriye'deki son durum

Suriye hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. 13 Ağustos 2025 tarihinde 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir.

Bu kapsamda, Suriye ordusunun kapasite geliştirme ihtiyacını karşılamak amacıyla, Suriye ordusunun bir kısım birlikleri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kışla ve eğitim alanlarından faydalanarak ülkemizde askeri eğitimler icra etmeye başlamıştır. Bununla birlikte, 'Terör örgütü SDG'nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu' ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir.

Bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih süreci, devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmektedir."