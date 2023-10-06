Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Dabık Üs Bölgesine terör örgütü PKK/YPG saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin...
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Dabık Üs Bölgesine terör örgütü PKK/YPG saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Dabık Üs Bölgesine terör örgütü PKK/YPG saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak: AA / Güncel