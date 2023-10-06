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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Dabık Üs Bölgesine terör örgütü PKK/YPG saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin...

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Dabık Üs Bölgesine terör örgütü PKK/YPG saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Dabık Üs Bölgesine terör örgütü PKK/YPG saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kaynak: AA / Güncel

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