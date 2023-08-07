Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan 1'i PKK/KCK/PYD mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Şanlıurfa'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.