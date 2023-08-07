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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'da görev yapan hudut kartallarının Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan 1'i PKK/KCK/PYD mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Şanlıurfa'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa Suriye PKK Güncel Haberler

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