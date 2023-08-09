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Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'den yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 PKK/KCK/PYD-YPG mensubu yakalandı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 2'si PKK/KCK/PYD-YPG mensubu, 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 2'si PKK/KCK/PYD-YPG mensubu, 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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