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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarının, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen biri PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

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