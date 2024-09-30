Milli Savunma Bakanlığı, Sözleşmeli Er Alım Duyurusunu Yaptı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları için sözleşmeli er alım duyurusu yaptı. Bakanlık tarafından yayınlanan başvuru kılavuzuna göre, koşulları taşıyan adaylar 13 Ekim'e kadar başvurularını internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapabilecek.

MSB, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına 2024 yılı için sözleşmeli er alımına ilişkin başvuru kılavuzunu yayımladı. Kılavuza göre; başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 13 Ekim saat 23.59'a kadar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giris¸ yaparak c¸evrimic¸i (online) olarak ön başvuruda bulunabilecek. 100 TL sınav ücreti ödeyecek olan adaylar, fiziki yeterlilik testi ve mülakata alınacak.

Başvuru için https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinden daha detaylı bilgi alınabilecek.