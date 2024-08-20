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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi. Önk, 3 Ağustos tarihinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmış ve tedavisi devam ederken hayatını kaybetmiştir.

(ANKARA)- Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Ağustos tarihinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 03 Ağustos 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Muhammed Emin Önk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 20 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajı da paylaşıldı. Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 20 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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