Milli Savunma Bakanlığı, Pençe bölgesinden operasyon fotoğrafları paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardan fotoğraflar paylaştı. Bakanlık, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, komandoların arama-tarama faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği Pençe bölgesinden fotoğraflar paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ulaşılamaz denen her yerde biz varız diyen komandolarımız, arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor." ifadesi kullanıldı.