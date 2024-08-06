Milli Savunma Bakanlığı, Pençe bölgesinden operasyon fotoğrafları paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği Pençe bölgesinden fotoğraflar paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ulaşılamaz denen her yerde biz varız diyen komandolarımız, arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor." ifadesi kullanıldı.