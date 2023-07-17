Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan fotoğraf ilgi çekti. Gökyüzünde ay ve yıldız, yerde ise Türk askerinin bir araya geldiği fotoğraf, seyrine doyumsuz bir sahne oluşturdu. Paylaşımda, 'Gökte ay ve yıldız, yerde ise o ay yıldızın şanı için canı pahasına fedakarca mücadele eden kahraman Mehmetçik. Yurt içi ve sınır ötesinde vatan nöbeti tutan tüm kahramanlarımıza selam olsun' ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı'nın gökyüzünde yan yana gelen ay ve yıldız ile yerde Türk askerinin olduğu fotoğrafı ilgi çekti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan fotoğraf ilgi çekti. Gökyüzünde ay ve yıldız, yerde ise Türk askerinin bir araya geldiği fotoğraf, seyrine doyumsuz bir sahne oluşturdu. Paylaşımda, "Gökte ay ve yıldız, yerde ise o ay yıldızın şanı için canı pahasına fedakarca mücadele eden kahraman Mehmetçik. Yurt içi ve sınır ötesinde vatan nöbeti tutan tüm kahramanlarımıza selam olsun" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA