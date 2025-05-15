Milli Savunma Bakanlığı'ndan Terörsüz Türkiye Süreci Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Terörsüz Türkiye Süreci Açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye sürecinin büyük bir titizlikle sürdürüleceğini ve alınan kararların sahadaki somut adımlarla takip edileceğini duyurdu. Ayrıca PKK'nın fesih süreci hakkında dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Süreç, devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek, alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek." ifadesini kullandı.

Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir Türk generalin NATO'da İşbirliği ile Güvenlik Direktörü görevine seçilmesiyle ilgili sorular üzerine kaynaklar, "Geçtiğimiz hafta icra ettiğimiz haftalık basın bilgilendirme toplantısında NATO'da, 'İşbirliği ile Güvenlik Direktörü' görevine seçilen generalimizle ilgili, 'uzun yıllardır ilk defa' yerine sehven, 'ilk defa' ifadesi kullanılmıştır. Yapılan bu maddi hata sebebiyle kamuoyundan ve geçmişte direktörlük görevini icra eden komutanlarımızdan özür dileriz." şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bölücü terör örgütü PKK'nın fesih süreci ile ilgili sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bölücü terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu. Süreç, devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek, alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek. Silahların teslimi konusunda, devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır. Bölücü terör örgütü PKK'nın aldığı bu kararı desteklemeyen gerek terör örgütünü kullanan ülkeler gerekse bölücü terör örgütü içindekiler tarafından yapılacak provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtmekte yarar görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama-tarama faaliyetleri ile mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edecektir."

(Bitti)

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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