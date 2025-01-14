Milli Savunma Bakanlığı'ndan PKK/YPG Teröristlerine Darbe

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın paylaşımı şu şekilde:

"Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!

Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek!"