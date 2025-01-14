Milli Savunma Bakanlığı'ndan PKK/YPG Teröristlerine Darbe
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini duyurdu.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın paylaşımı şu şekilde:
"Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek!"