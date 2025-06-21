Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe-Kilit Operasyonu'nda Mağara Tespiti

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildiğini duyurdu. Ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile operasyonların sürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki arama-tarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara daha tespit etti.

Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Paylaşımda yer alan videoda ise bir askeri personel, mağaraya ve içeride bulunan malzemelere ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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