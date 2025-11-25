Haberler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yaptığı paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürütüldüğünü ve personeline bu konuda eğitim verilmeye devam edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, kadına yönelik şiddetle mücadele için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kadına Yönelik Şiddetle Topyekun Mücadele" kapsamında MSB ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 2014 yılında imzalanan ve 22 Ocak 2019'da güncellenen protokol ve "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı" doğrultusunda personele eğitim verilmeye devam edildiği vurgulandı.

Bu yıl itibarıyla 14 bin 69 eğitici, 75 bin 389 erbaş/er ve 6 bin 756 diğer personel olmak üzere toplam 96 bin 214 personele eğitim verildiği kaydedilen açıklamada, bugüne kadar 1 milyon 288 bin 836 personele, "Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimleri verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kadına yönelik şiddete karşı topyekun bir mücadeleyle daha güvenli ve huzurlu bir geleceğin mümkün olduğuna inanıyor, 'kadına yönelik şiddetle mücadelede biz de varız' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla hazırlanan kamu spotuna da açıklamada yer verildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.