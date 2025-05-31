Milli Savunma Bakanlığı'ndan HAWK Silah Sistemi Eğitim Atışları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), HAWK silah sistemi eğitim atışlarının Sinop Test Merkezi'nde emniyetli ve başarılı şekilde yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 15'inci Hava ve Füze Savunma Üs HAWK Grup Komutanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı Sinop Test Merkezi'nde 'HAWK Silah Sistemi Eğitim Atışları' emniyetli ve başarılı şekilde icra edildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, atışlardan görüntüler de yer aldı.