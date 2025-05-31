Milli Savunma Bakanlığı'ndan HAWK Silah Sistemi Eğitim Atışları

Milli Savunma Bakanlığı'ndan HAWK Silah Sistemi Eğitim Atışları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, HAWK silah sistemi eğitim atışlarının Sinop Test Merkezi'nde başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu. Atışlardan görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), HAWK silah sistemi eğitim atışlarının Sinop Test Merkezi'nde emniyetli ve başarılı şekilde yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 15'inci Hava ve Füze Savunma Üs HAWK Grup Komutanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı Sinop Test Merkezi'nde 'HAWK Silah Sistemi Eğitim Atışları' emniyetli ve başarılı şekilde icra edildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, atışlardan görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edin Dzeko, İstanbul'dan tek başına ayrıldı

Fener taraftarını kahreden görüntü
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
Kadıköy'de istifa sesleri! Açılan o pankart kaldırıldı

Kadıköy'de istifa sesleri! Açılan o pankart kaldırıldı
Bakanlığın yaptığı incelemesinde çok sayıda doktorun eksik vergi verdiği oraya çıktı

Bakanlık açıkladı! Bazı doktorların yaptığı pes dedirtti
Yapılandırma kapsamındaki borçlar için son 2 gün

Borç ödemek için son 2 gün!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.