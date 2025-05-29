Milli Savunma Bakanlığı'ndan Eş Zamanlı Füze Denemesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Eş Zamanlı Füze Denemesi
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Milli Savunma Bakanlığı, 181'inci Filo Komutanlığı tarafından ilk kez eş zamanlı olarak 2 AGM 65 (Maverick) Füzesi'nin başarılı bir şekilde hedefleri vurduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, 181'inci Filo Komutanlığı tarafından ilk kez eş zamanlı 2 adet "AGM 65 (Maverick) Füzesi"nin Karapınar Atış Sahası hedeflerine atıldığını ve hedeflerin aynı anda ve tam isabetli olarak vurulduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlı 181'inci Filo Komutanlığımız tarafından ilk kez eş zamanlı 2 "AGM 65 (Maverick) Füzesi", Karapınar Atış Sahası hedeflerine atıldı. Hedefler aynı anda ve tam isabetli olarak vuruldu."

Paylaşımda, hedeflerin vurulmasına dair görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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