Milli Savunma Bakanlığı'ndan Eş Zamanlı Füze Denemesi
Milli Savunma Bakanlığı, 181'inci Filo Komutanlığı tarafından ilk kez eş zamanlı olarak 2 AGM 65 (Maverick) Füzesi'nin başarılı bir şekilde hedefleri vurduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, 181'inci Filo Komutanlığı tarafından ilk kez eş zamanlı 2 adet "AGM 65 (Maverick) Füzesi"nin Karapınar Atış Sahası hedeflerine atıldığını ve hedeflerin aynı anda ve tam isabetli olarak vurulduğunu bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlı 181'inci Filo Komutanlığımız tarafından ilk kez eş zamanlı 2 "AGM 65 (Maverick) Füzesi", Karapınar Atış Sahası hedeflerine atıldı. Hedefler aynı anda ve tam isabetli olarak vuruldu."
Paylaşımda, hedeflerin vurulmasına dair görüntülere de yer verildi.
Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel