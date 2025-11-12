Milli Savunma Bakanlığı'ndan Askeri Uçak Kazası Açıklaması

'KAZA İLE İLGİLİ TEKNİK İNCELEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, " Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağımız için bölgeye süratle intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibimiz, olay yerinde çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli şekilde devam ediyor. Kaza ile ilgili teknik inceleme ve değerlendirme süreci devam etmekte olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.