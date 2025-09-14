Haberler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan A Milli Basketbol Takımı'na Tebrik

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından tebrik edildi. Bakanlık, takımın başarılarının devamını diledi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Alkışlar sizin için 12 Dev Adam. Avrupa Şampiyonluğu için büyük bir mücadele ortaya koyarak şampiyonada ikincilik elde eden A Milli Basketbol Takımımızı yürekten kutluyor, bizleri gururlandıracak nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

