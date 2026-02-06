Haberler

6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı… Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Depremde Hayatını Kaybeden Vatandaşlar İçin Saygı Duruşu

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için askeri birliklerde saygı duruşu yapıldığını açıkladı. Bakanlık, depremde kaybedilenler için başsağlığı diledi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, askeri birliklerde 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "6 Şubat depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat; yıkılan şehirlerin değil, susmayan yüreklerin tarihidir. Hepimizin hafızasında derin izler bırakan bir gün... Saatler durdu, şehirler sustu, ama bir milletin yüreği aynı anda atmaya başladı. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
