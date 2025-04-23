Milli Savunma Bakanlığı'ndan 23 Nisan Mesajı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımlanan mesajda, "Sadece büyük bir lider, geleceği küçük kalplere emanet eder" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabından, çocukların oynadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan video paylaşıldı. Bakanlık, paylaşımına şu notu düştü:

"Sadece büyük bir lider, geleceği küçük kalplere emanet eder. Bu özel günü geleceğimizin ikbal ışığı çocuklarımıza armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"