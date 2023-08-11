Milli Savunma Bakanlığı'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de
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RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nda atamalar gerçekleşti.
RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nda atamalar gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'na yapılan atamalar şöyle;
"Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne, İmdat Ersoy; Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne, Şinasi Toğrol; Lojistik Genel Müdürlüğü'ne, Veysel Uyar; Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Mehmet Avcı; Tersaneler Genel Müdürlüğü'ne, Emre Dinçer; Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, Abdullah Yaldız; Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'na, Arif Koyuncu."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Güncel