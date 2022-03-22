Milli Savunma Bakanlığı Muğla, İzmir ve Balıkesir'de deniz sularının kirliliğini ölçtü - Haberler

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Milli Savunma Bakanlığı Muğla, İzmir ve Balıkesir'de deniz sularının kirliliğini ölçtü

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı Muğla, İzmir ve Balıkesir'de deniz sularının kirliliğini ölçtü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi ekiplerince Balıkesir, İzmir ve Muğla'da "Deniz Suyu ve Kirlilik Ölçüm Faaliyetleri" yapıldığını bildirdi.

BALIKESİR (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi ekiplerince Balıkesir, İzmir ve Muğla'da "Deniz Suyu ve Kirlilik Ölçüm Faaliyetleri" yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çevre denizlerimizde kirlilik ölçümü ve izleme çalışmaları yapılması maksadıyla 2005 yılından itibaren üniversiteler ile iş birliği protokolleri yapılarak Seyir Hidrografi Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından veriler toplanıyor. Bu kapsamda, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi personeli tarafından Erdek, Aliağa, Foça ve Aksaz'da Deniz Suyu ve Kirlilik Ölçüm Faaliyetleri icra edildi." bilgisi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Muğla, İzmir ve Balıkesir'de deniz sularının kirliliğini ölçtü

Milli Savunma Bakanlığı Muğla, İzmir ve Balıkesir'de deniz sularının kirliliğini ölçtü

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir, Muğla, Güncel, Haberler

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