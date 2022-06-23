Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Mostar'da konser verdi Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar'da konser verdi. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar'da konser verdi. Tarihi Mostar Köprüsü ve yakınlarında düzenlenen konsere yerel halk ve turistler büyük ilgi gösterdi. Konsere, Türkiye'nin Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün de katıldı. Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına bu yıl 512'ncisi düzenlenecek Ayvaz Dede Şenlikleri kapsamında Bosna Hersek'e gelen Mehteran Birliği, başkent Saraybosna ve Mostar'ın ardından yarın da Zenica'da konser verecek. AA / Lejla Biogradlija - Güncel Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Ergün Türkiye Güncel Haberler

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