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Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Kütahya'da konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Kütahya'da konser verdi

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Kütahya'da konser düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Kütahya'da konser düzenledi.

Zafer Meydanı'ndaki konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mehteran Birliği, konserde söz ve bestesi Hisarlı Ahmet'e ait olan "Kütahya'nın Pınarları" türküsünün yanı sıra "Ceddin Deden", "Genç Osman", "Bayrak Marşı" ve "Plevne Marşı"nın da aralarında olduğu marşlar seslendirdi.

Vatandaşlardan büyük beğeni alan Mehteran Birliği, konserin ardından meydandan alkışlar arasında ayrıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel

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