Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Hatay'da konser verdi Hatay'ın ana vatana katılışının 83'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi. Hatay'ın ana vatana katılışının 83'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi. Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Mehteran Birliği, konserde "Ceddin Deden", "Genç Osman" ve "Plevne Marşı"nın da aralarında olduğu marşlar seslendirdi. AA / Cem Genco - Güncel Milli Savunma Bakanlığı Cumhuriyet Meydanı Hatay Güncel Haberler

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