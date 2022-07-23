Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Hatay'da konser verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Hatay'da konser verdi

AA - Cem Genco - Güncel
 - Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Hatay'da konser verdi

Hatay'ın ana vatana katılışının 83'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi.

Hatay'ın ana vatana katılışının 83'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi.

Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Mehteran Birliği, konserde "Ceddin Deden", "Genç Osman" ve "Plevne Marşı"nın da aralarında olduğu marşlar seslendirdi.

AA / Cem Genco - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Cumhuriyet Meydanı Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title