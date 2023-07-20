Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde video paylaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde, harekatın anlatıldığı video paylaşıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan videoda, yıllar boyunca Ada'da Kıbrıs Türkü'nün sağduyulu ve barışçıl tutumlarına rağmen Rumların, Kıbrıs Türklerinin malına el koyduğu; kadın, çocuk, yaşlı demeden işkencelerle şehit ettiğine dikkat çekildi. Harekata ilişkin fotoğrafların ve görüntülerin de paylaşıldığı videoda, "400 yıllık vatan parçasında yaşayan soydaşlarımızın yürekten çağırmasına kayıtsız kalmayan Türkiye Cumhuriyeti, 20 Temmuz 1974'te garantör devlet olarak müdahale hakkını kullanmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Barış Harekatı'na karadan, denizden ve havadan başlamıştır" ifadeleri kullanıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin savaş için değil, barış için harekatı başlattığı; yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için Ada'ya gittiğine dikkat çekildi.Video ile birlikte paylaşılan açıklamada, "Türk askeri, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı ile tüm dünyaya emsal teşkil edecek askeri disiplin içerisinde adını Beşparmak Dağları'na ve tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırmış; Ada'ya barış, huzur ve güveni getirmiş; Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğünün ve bağımsızlığının da simgesi olmuştur" ifadeleri kullanıldı.