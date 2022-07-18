Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı Belgeseli Hazırladı - Haberler

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Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı Belgeseli Hazırladı

ANKA - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kıbrıs Barış Harekatı belgeseli hazırladı. MSB’nin üç bölümlük belgeselinin ilk bölümü yayınlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kıbrıs Barış Harekatı belgeseli hazırladı. MSB'nin üç bölümlük belgeselinin ilk bölümü yayınlandı.

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 20 Temmuz 1974 tarihinde başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin belgeselin ilk bölümünü sosyal medya hesabından yayınladı. Bu bölümde; Kıbrıs'ın 1571 yılında padişah 2.Selim zamanında Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesinden, Enosis (Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması) Yunanistan'ın 1829'da Osmanlı'dan bağımsızlığına kadar olan süreç özetlendi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ilk bölümü şu mesajla paylaşıldı:

"Kıbrıs Adası'nın tarihinin, Rumların Ada'daki soydaşlarımıza gerçekleştirdiği mezalimlerin ve 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın detaylarının anlatıldığı üç serilik videonun ilk bölümünü seyredebilirsiniz."

ANKA MUHABİRİ ADEM YAVUZ HAREKATI İZLERKEN ŞEHİT DÜŞTÜ

ANKA Ajansı muhabiri Adem Yavuz da Kıbrıs Barış Harekatı'nı izlemek üzere görevli olarak gittiği Kıbrıs'ta, Rumlar tarafından tutsak edildi ve gözleri bağlıyken ateş edilerek yaralandı. Yavuz, 26 Ağustos 1974'te Adana Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Şehit Adem Yavuz'un anısı; Anadolu'da birçok il ve ilçede cadde ve sokaklara ismi verilerek yaşatılıyor.

ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıs TSK Güncel Haberler

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