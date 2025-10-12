Haberler

Milli Savunma Bakanlığı İzin Belgeleri Soruşturmasında 9 Tutuklama

Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı'ndan talep edilen izin belgelerinde menfaat temin edildiği tespit edildi. 33 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 9'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda; bakanlıktan talep edilen bir kısım izin belgelerinde menfaat temin edildiği tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında 'Rüşvet almak, vermek, rüşvete aracılık etmek' suçlarından gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

