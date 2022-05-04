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Son dakika gündem: MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem: MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli, Irak, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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