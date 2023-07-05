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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca yapılan arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. Bölgede gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde de terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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