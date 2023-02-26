Milli Savunma Bakanlığı, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı Güncel Haberler Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı. Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı. MSB'nin sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımda, "Tarihin kara lekesi, Hocalı Katliamı. 31 yıl önce Hocalı'da acımasızca katledilen soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler

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