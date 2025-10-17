Milli Savunma Bakanlığı Heyeti Şam'da Suriye Savunma Bakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, beraberindeki heyetle Şam'a gitti. Altındağ, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile bir araya geldi.

MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, beraberindeki heyetle birlikte Şam'ı ziyaret ederek Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile savunma ve güvenlik konularında görüşmeler gerçekleştirdi" bilgisi verildi.