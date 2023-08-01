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Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ üyelerini yakaladı

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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalananlardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi "hudut kartalları" tarafından yakalandı. Yakalananlardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

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