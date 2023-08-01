Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ üyelerini yakaladı
Güncel Haberler
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalananlardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor.
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi "hudut kartalları" tarafından yakalandı. Yakalananlardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel