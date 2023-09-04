Milli Savunma Bakanlığı: "F-4 Savaş Uçağının Bır Parçası Ankara Semalarında Uçuşu Esnasında Bılınmeyen Bır Sebeple Tpao'ya Aıt Açık Bır Otoparka...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir F-4E 2020 savaş uçağının bir parçası Ankara’da Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na ait otoparktaki araçların üstüne düştü. Kimsenin yaralanmadığı kaza için Milli Savunma Bakanlığı, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO’ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Bahse konu uçak emniyetli şekilde bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır” açıklamasını yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-4E 2020 savaş uçağının bir parçası Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait otoparktaki araçların üstüne düştü. Kimsenin yaralanmadığı kaza için Milli Savunma Bakanlığı, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Bahse konu uçak emniyetli şekilde bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da bir askeri uçağın parçasının öğlen saatlerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait otoparka düştüğünü açıkladı. MSB'nin açıklaması şöyle:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Bahse konu uçak emniyetli şekilde bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda; herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir."

Parçanın düştüğü bölge olan Söğütözü'nde CHP Genel Merkezi ve birçok AVM de bulunuyor.

MODERNİZE EDİLEN UÇAKLAR

İsrail Havacılık Endüstrisi (IAI-Israel Aircraft Industries Ltd.) ile 1997 yılında ortak başlatılan modernizasyon projesiyle Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki 53 adet F-4E üzerinde yapısal güçlendirme, yeni nesil navigasyon sistemleri, HUD (Head-Up Display), HOTAS (Hands on Throttle-and-stick), MFD (Multi-Function-Display), yeni nesil radyo ekipmanı, mevcut AN-APQ 120 radarının ELTA ELO/M-2032 radarı ile değişimi sağlandı. Ayrıca uçağın silah taşıma kabiliyeti yeni nesil silahlarla güçlendirildi. Modernizasyon kapsamında F-4'lerin 28 uçaklık bölümü 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı, Eskişehir'de, 26 uçaklık bölümü İsrail Havacılık Endüstrisi (IAI) tesislerinde tamamlandı. Modernizasyondan sonra uçak F-4 2020/Terminatör adını almıştır. F-4'ler 2002'deki modernizasyonlarından sonra Türk Hava Kuvvetleri'nde 2020 yılına kadar aktif görev yapması planlandı, ancak RF-4E / TM uçakları 2013 yılında Işık Projesi ile modernize (yenileştirme) edilmiştir.

(Görüntü: Arşiv)