Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2024 Tatbikatı'nda Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın sızma harekatı videosunu paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2024 Tatbikatı kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'sızma harekatı'nın videosunu paylaştı. Videoda, Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı personelin, askeri uçakla harekatın gerçekleştirildiği alana paraşütle atlayışına ilişkin görüntülere yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2024 Tatbikatı kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "sızma harekatı"nın videosunu paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından "Yüksek irtifa alçak açış" notuyla paylaşılan videoda, Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı personelin, askeri uçakla harekatın gerçekleştirildiği alana paraşütle atlayışına ilişkin görüntülere yer verildi.