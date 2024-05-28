Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2024 Tatbikatı'nda Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın sızma harekatı videosunu paylaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2024 Tatbikatı kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'sızma harekatı'nın videosunu paylaştı. Videoda, Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı personelin, askeri uçakla harekatın gerçekleştirildiği alana paraşütle atlayışına ilişkin görüntülere yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2024 Tatbikatı kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "sızma harekatı"nın videosunu paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Yüksek irtifa alçak açış" notuyla paylaşılan videoda, Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı personelin, askeri uçakla harekatın gerçekleştirildiği alana paraşütle atlayışına ilişkin görüntülere yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı İzmir Efes Politika Güncel Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var

İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var

 10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title