Son dakika haberleri: MSB: 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son dakika haberleri: MSB: 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: MSB: 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -


Demirören Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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