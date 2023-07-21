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Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Suriye YPG PKK Güncel Haberler

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